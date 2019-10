Wirecard – diese Zahl sagt die Wahrheit!

Liebe Leser von Feingold Research, wir werden unser Trading und unsere Analysen für Sie im Exklusivbereich in den nächsten Tagen und Wochen bei Wirecard nach Sentiment und Behavioral Finance ausrichten. Aber eine weitere Zahl ist entscheidend, die sonst kaum jemand zu interessieren scheint. In der Aktie handeln sehr stark private Investoren. Klare Kennzahl für die Bonität der Wirecard ist aber die Anleihe. Dort handeln fast ausschließlich institutionelle Investoren in großer Stückzahl bei den Investments. Und diese Anleihe interessiert auch die Kreditgeber namentlich Coba, LBBW und Ing D. Diese Anleihe notiert bei 86% und das ist ein Alarmsignal. Wir haben im Video erklärt, wo sie noch vor wenigen Tagen notierte und warum man Wirecard und Deutsche Bank CoCos insofern vergleichen kann. Mehr dazu im Video und in unserem Trading-Wirecard-Spezial im Abo-Bereich.