Jürgen Pieper, Senior Advisor Automobil vom Bankhaus Metzler , glaubt an die Zukunft von E-Nutzfahrzeugen. Gegenüber wallstreet:online erklärte er: „Das Potential ist aus den bekannten Gründen groß (keine Emissionen im Betrieb, sofern es sich um reine E-Fahrzeuge handelt). Bei Transportern werden E-Fahrzeuge bald kommen, weil hier die bessere Umweltverträglichkeit (sehr viel Stadtverkehr!) besonders ins Gewicht fällt.“ Und weiter: „Bei schweren LKWs sind die erforderlichen Batteriemengen (noch) zu groß, daher gibt es in den nächsten 6-8 Jahren hier eine langsamere Entwicklung und erst einmal eher Hybride und auch Brennstoffzellen. Ganz langfristig werden sich bei schweren Lkw batteriebetriebene Fahrzeuge und solche mit Brennstoffzellen den Markt aufteilen.“

In Zeiten von Dieselfahrverboten und Klimaschutzdebatte gelten leichte E-Transporter für den urbanen Raum als besonders zukunftsträchtig. Zwar kommen strombetriebene leichte Nutzfahrzeuge in Deutschland bisher nur auf einen niedrigen einstelligen Marktanteil, doch die Nachfrage nimmt zu.

Bislang dominieren Diesel-Transporter den deutschen Markt für leichte Nutzfahrzeuge. 2018 waren in Deutschland weniger als zwei Prozent aller neu zugelassenen leichten Nutzfahrzeuge reine Elektrofahrzeuge. Doch die Zulassungszahlen nehmen zu: Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 4.900 leichte E-Transporter neu zugelassen. Das ist eine Steigerung von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies zeigen Zahlen der Unternehmensberatung Arthur D. Little (ADL).

Die Marke StreetScooter der Deutschen Post dominiert bisher mit einem Marktanteil von 85 Prozent den deutschen Markt für leichte E-Nutzfahrzeuge. Die restlichen Markanteile fallen auf den Renault Kangoo ZE (acht Prozent), den Maxus EV80 (vier Prozent) und den Nissan e-NV200 (zwei Prozent). Doch auch immer mehr etablierte deutsche Autohersteller entdecken den Markt für strombetriebene Transporter für sich. Erst kürzlich hat Mercedes den E-Vito auf den Markt gebracht. Noch in diesem Jahr dürften der VW E-Crafter und der Mercedes E-Sprinter folgen. Die Unternehmensberatung ADL rechnet bei leichten E-Nutzfahrzeugen für die nächsten vier bis fünf Jahren mit einer jährlichen Steigerung der Verkaufszahlen von 30 Prozent.

Ferdinand Dudenhöffer, Automobilexperte der Universität Duisburg-Essen, glaubt dennoch nicht an den baldigen Durchbruch der leichten E-Transporter, da diese noch nicht wettbewerbsfähig seien. Exklusiv gegenüber wallstreet:online erklärte Dudenhöffer: „Transporter, sprich Lieferwagen für E-Commerce, sind ein äußerst preissensibles Fahrzeugsegment. Die Kosten pro gefahrenen Kilometer prägen die Kaufentscheidung der Dieseltransporter. Trotz der Förderung von Elektrofahrzeugen bleibt ein großer Kostennachteil beim E-Transporter. Die Nachfrage hängt damit wesentlich vom grünen Image der Lieferdienste ab. Damit dürften auch im Jahr 2025 weniger als ein Viertel der in Europa neu zugelassenen Transporter als Elektrofahrzeuge auf den Markt kommen.“

Autor: Ferdinand Hammer

