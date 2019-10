4SC meldet eine neue Zusammenarbeit: Partner des Biotech-Unternehmens aus Planegg-Martinsried bei München ist das Netherlands Cancer Institute, mit dem 4SC gemeinsam in klinischen Studien den medikamentenkandidaten Domatinostat in Kombination mit Checkpoint-Blockern in der Melanom-Behandlung evaluieren wird. Die Phase-Ib-Studie mit 40 Patienten soll im vierten Quartal 2019 beginnen, kündigt 4SC am Mittwoch an. Zu finanziellen Details ...