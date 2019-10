ZEW-Konjunkturerwartungen im Oktober gefallen - US-Einzelhandelsumsätze auf dem Programm

Bonn (www.aktiencheck.de) - Mit dem Empire State Survey für das Verarbeitende Gewerbe in der Region New York wurde gestern einer der ersten Stimmungsindices aus den USA für den laufenden Monat veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.Mit einem Saldenwert von +4 habe der Index weiterhin im expansiven Bereich gelegen. [ mehr