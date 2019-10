Quickborn (www.aktiencheck.de) - Entgegen der Börsenweisheit "Sell in May and go away, but remember to come back in September" überwogen die Verkäufe bei den Privatanlegern im vergangenen Monat, so die Analysten der comdirect bank.Dies zeige der comdirect Brokerage Index für September. Der Index sei von 103,5 auf 96,2 Punkte gesunken. [ mehr