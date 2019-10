Jetzt großer Ausbruch?

Der Kurszuwachs im gestrigen Handel direkt an die potenzielle Nackenlinie der inversen SKS-Formation um 120,00 US-Dollar könnte weitere Begehrlichkeiten von Käufern wecken und die Aktie einem ersten Schritt an 127,00 US-Dollar vorantreiben. Rechnerisch ergibt sich aus der vorliegenden Formationen Kurspotenzial sogar bis in den Bereich von rund 150,00 US-Dollar. Aber selbst bei dem ersten Schritt ließe sich beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC3NG1 eine Rendite von bis zu 60 Prozent erzielen. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber vorläufig auch nicht das Niveau von 117,00 US-Dollar überschreiten. Für den Fall eines Verbleibs unter dem Kauftrigger von rund 120,00 US-Dollar könnte noch einmal ein Rücksetzer in den Bereich von 115,00 US-Dollar erfolgen. Spätestens am 50-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 110,75 US-Dollar sollte möglichst wieder eine Trendwende einsetzen.