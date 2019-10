Adidas, Hugo Boss, RYU - welche Marke hat das meiste Potenzial?

Es gibt Mode- und Sportmarken, die sind weltbekannt und bescheren ihren Anteilseignern bereits satte Renditen – mal ist es der Aktienkurs andernfalls die Dividendenpolitik. Adidas, Hugo Boss, Nike, Under Armour sowie eine Vielzahl anderer Unternehmen in der Bekleidungsindustrie können bereits auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken. Aber auch neue Labels haben ehrgeizige Pläne, um in die Liga von LVMH und Co irgendwann aufzusteigen oder übernommen zu werden. In der kanadischen Modemetropole Vancouver sitzt RYU Apparel Inc. und verzeichnet seit Jahren Umsatzwachstum. Welches Potenzial hat der Newcomer im Vergleich zu den etablierten Marken?



