Der Wirecard-Thread wurde allein am Vormittag des 16.10. über 25.000 Mal aufgerufen und die Stimmung schwankte zwischen Weltuntergang, Besonnenheit und allgemeinem Optimismus, wobei letztere Gruppe im w:o Forum klar in der Mehrheit ist.

In dieser Woche dominiert der Kursrutsch der Wirecard-Aktie die Diskussionen. Nach erneuten FT-Berichten über mögliche Unstimmigkeiten in den Büchern von Wirecard, war die Aktie am 15. Oktober auf zwischenzeitlich 109 Euro abgestürzt. Dieses dramatische Ereignis sorgte auch in der w:o Community für ein Feuerwerk der Emotionen.

Hier die Stimmen einiger Optimisten:

Nader00:

Alles wie beim letzten mal! Ruhe bewahren und kaufen! Softbank und diverse Kontrollinstanzen haben das schon gecheckt. Das sind Profis und bei DAX Konzernen gelten hohe Maßstäbe! Short Squeeze wird kommen!

A-Z:

Hut ab liebe Shorter. Die Schlacht geht an Euch. Hätte ich nicht mehr für möglich gehalten, aber so lernt man stets dazu. Zum Aufstocken habe ich kein Kapital mehr, aber bei EK 119 bin ich immer noch entspannt... in 5 Jahren redet sowieso keiner mehr von diesem Tag.

Zukunftsaussicht:

Alles reine Panikmache! Das hat sich hier schneller beruhigt als die meisten denken können.

Buks:

So eine gute Aktie zu einem Preis plus ARP wer Jetz nicht kauft ist zurück geblieben

4now:

Morgen startet dann das Aktienrückkaufprogramm von Wirecard.

Kursziel 270€

Es gibt aber auch nicht wenige Pessimisten...

Zum Beispiel Ninjago:

Ich denke auch, dass das heute nur der Anfang war. Jetzt wird jeden Tag dreckige Wäsche gewaschen, bis wir die 100 sehen. Ein ARP nützt jetzt gar nichts.

oder Kingder:

Die 100 kommen bald und dann die 90 usw.

Tangopaule:

In den nächsten Tage - die Woche ist noch jung - die nächsten Granateneinschläge?! Dann steht‘s so um die 100?! Übernahme! Und endlich ist Ruhe - 30-40% on Top: und dieser unsägliche Zirkus mit völlig ungeeigneten Laiendarstellern & Visionären ist dann Geschichte!

Die Kritik im w:o-Forum richtet sich in erster Linie an die Praktiken der Financial Times und die Public Relations-Abteilung von Wirecard. In Sachen Krisenkommunikation gibt es noch großes Verbesserungspotential, so die Teilnehmer im w:o-Forum. Für den Augenblick kann konstatiert werden, dass die Kursstabilisierung sich beruhigend auf die Diskussion auswirkt.

Neben Wirecard erregt die Flatex-Aktie die Gemüter der w:o-Nutzer. Nachdem sich der Flatex-Kurs im letzten Monat halbiert hat, liegen die Nerven im Flatex-Thread blank. Hier ein paar Nutzerstimmen:

bernola:

[...] Da sind Mächte am Werk, die den Kurs warum auch immer drücken wollen und es leider auch problemlos schaffen.......

Huusmeister:

Es glauben wohl nur noch wenige an einen guten Preis..........

ulliego2019:

Was zur Hölle ist hier nur los? Und wann ist endlich mal ein Boden gefunden? Ich weiß nicht, was ich von dem Kursverfall angesichts der eigentlich guten Nachrichtenausgangslage halten soll.

Beliebte Themen in der w:o-Community sind weiterhin Cannabis und Biotechnologie.

Exemplarisch hierfür steht die AMP German Cannabis Group. Die früher unter dem Namen "Chinook Tyee Industrie" bekannte Firma hatte am 15.10.2019 den Abschluss eines Vertriebsabkommens mit einem wichtigen Partner für medizinisches Cannabis bekanntgegeben. Das Interesse der w:o Community an dieser Aktien ist daraufhin explodiert oder besser "entflammt" ;-). Die entsprechende Nachricht hatte eine kurzfristige Kursexplosion zur Folge...

Dazu ThatsIt35:

Die News ist gigantisch für AMP bei der niedrigen MK

new_investor:

Kurse über 1 cad werden wir bei AMP sehen...nicht unbedingt heute aber sehr bald...

Die News ist ein Gamechanger !!

Im Bereich Biotechnologie erregt derzeit "Aclaris Therapeutics" die Gemüter w:o-Nutzer. Der entsprechende Thread wird derzeit mehrere Tausend Mal pro Tag aufgerufen nachdem der Hersteller von Dermatologischen Produkten aus Pennsylvania in diesem Jahr einen massiven Kursverfall verkraften musste. Nachdem aber ein Milliardär aus Israel massiv in die Firma investierte, macht sich Optimismus im Thread breit.

Dazu Nutzer Faktisch:

Das ist eine starke Nachricht und sollte dem Kurs heute spürbaren Auftrieb geben.

MichaeNRW:



Rock'n Roll....geht die Party los?

aldy78:

scheint mal loszugehen hier bei der perle, hoffen wir das beste, bin gespannt was in Übersee passiert heute ... good luck

Soweit die Stimmungen von dieser Woche. Nächste Woche gibt es dann einen erneuten Blick in die aufregende Welt der w:o-Community.

