Asiatische Aktienmärkte erzielen Gewinne

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die asiatischen Aktienmärkte haben im September Gewinne verbucht und die Verluste des Vormonats teilweise wieder aufgeholt, so die Experten von Union Investment.Der MSCI Far East ex Japan-Index habe schließlich 0,9 Prozent im Plus geschlossen.Gestützt worden seien die asiatischen Börsen im vergangenen Monat durch die Hoffnung auf eine Annäherung der USA und China im Handelsstreit. [ mehr