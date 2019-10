US-Anleihen starten mit Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Händler nannten mehrere Gründe für die erhöhte Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren. Zum einen wurde auf den schwach erwarteten Aktienmarkt verwiesen. Dort sorgten Umsatzzahlen aus dem amerikanischen Einzelhandel für Belastung. Die Erlöse sind im September erstmals seit gut einem halben Jahr wieder gesunken.

Zum anderen lastet der ungewisse Fortgang des Brexit auf den Finanzmärkten. Am Mittwoch war unklar, ob der am Dienstag aufgekommene Optimismus berechtigt war. Ein Problem scheint zu sein, dass sich die nordirische Partei DUP gegen den angestrebten Kompromiss zwischen Großbritannien und der Europäischen Union sperrt. Die Zeit drängt, Ende Oktober droht ein ungeregelter Brexit mit negativen Konjunkturfolgen.

Zweijährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,58 Prozent. Fünfjährige Papiere gewannen 6/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,56 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 9/32 Punkte auf 98 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,74 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 5/32 Punkte auf 100 15/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,22 Prozent./bgf/jsl/fba