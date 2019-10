Als am Dienstag der Vorwoche die Wirecard-Aktie an der Überwindung ihrer 50-Tagelinie scheiterte und einen kräftigen Kursrutsch vollzog, dürften sich viele Anleger bereits gefragt haben, ob diese Verluste nicht nur der Auftakt zu einem noch größeren Blutbad sein würden. Es kam in der Tat ein noch größeres Blutbad, obwohl das so wohl nur die wenigsten Anleger erwartet haben werden.

