Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Nun also auch BASF - nachdem kürzlich Volkswagen die Entscheidung darüber, ob man ein neues Werk in der Türkei errichten werde, vertagt habe, rudere nun auch der Chemieriese angesichts der jüngsten Entwicklungen zurück. [ mehr