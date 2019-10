Japanische Aktienmärkte verzeichnen Gewinne

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die japanischen Aktienmärkte haben im September Gewinne erzielt und konnten die Verluste des Vormonats teilweise wieder ausgleichen, so die Experten von Union Investment.Der marktbreite TOPIX-Index (ISIN: XC0009694107, WKN: 969410) habe in lokaler Währung 5,0 Prozent an Wert gewonnen. [ mehr