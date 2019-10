Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die türkische Armee und verbündete Milizen haben eine neue Offensive im Norden Syriens begonnen, so die Analysten der DekaBank.Ziel sei die Einrichtung eines Korridors entlang der türkisch-syrischen Grenze, der 30 Kilometer weit in syrisches Gebiet reiche. Dieser Korridor solle langfristig von der Türkei kontrolliert werden, was nach Regierungsangaben zum einen die innere Sicherheit der Türkei verbessern und zum anderen Raum für die Ansiedlung von syrischen Flüchtlingen schaffen würde. [ mehr