Hannover (www.aktiencheck.de) - Die aktuellen Angaben zu den US-Einzelhandelsumsätzen offenbaren einen leichten Rückgang der Zeitreihe um 0,3% M/M, so die Analysten der Nord LB.Pessimisten könnten in diesen Zahlen erste Hinweise auf eine Schwäche im Konsum der privaten Haushalte in den USA sehen und vielleicht sogar schon einen Käuferstreik im Land der unbegrenzten Möglichkeiten diagnostizieren. [ mehr