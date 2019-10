Deutsche Anleihen geben weiter nach - Brexit-Verhandlungen im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch leicht gesunken und haben damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am späten Nachmittag um 0,08 Prozent auf 171,54 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf minus 0,39 Prozent.

Spekulationen zum Verlauf der Verhandlungen zu einem Brexit-Abkommen sorgen im Tagesverlauf mehrfach für Bewegung am deutschen Rentenmarkt, wobei sich die Kurse in unterschiedliche Richtungen bewegten. Zuletzt setzte sich wieder die Hoffnung auf eine Einigung durch. Die als sicher geltenden Bundesanleihen gerieten unter Druck.

Im Brexit-Streit haben die EU und Großbritannien im Verlauf des Tages unter Hochdruck versucht, letzte Hindernisse vor einer Einigung aus dem Weg zu räumen. EU-Unterhändler Michel Barnier nannte die Gespräche nach offiziellen Angaben konstruktiv, wies aber auf ungelöste Probleme hin. Nach einer jüngsten Einschätzung des EU-Ratspräsidenten Donald Tusk sind die Verhandlungen allerdings kurz vor dem Ziel noch einmal ins Stocken geraten./jkr/he