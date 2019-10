Insgesamt herrscht bei dem Wertpapier von Johnson & Johnson ein Aufwärtstrend, in den letzten beiden Jahren geriet der Trend leicht ins Stocken und verursachte eine Seitwärtsbewegung. Aktuell notiert die Aktie im Mittelfeld der seit Anfang 2018 bestehenden Handelsspanne, konnte sich aber aufgrund der guten Quartalszahlen im heutigen Handel über das Niveau der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 hinwegsetzen und damit den seit Juli im Aufbau befindlichen Boden weiter festigen. Ein Blick auf den Kursverlauf seit Ende letzten Jahres offenbart sogar ein potenzielles symmetrisches Dreieck, das übergeordnet trendbestätigend wirkt und mittel- bis langfristig weitere Kursgewinne hervorrufen könnte. Aber auch auf kurzfristiger Basis ergeben sich jetzt gute Handelsansätze, nachdem der 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) überwunden wurde.

Käufer setzten sich durch

Solange die Johnson & Johnson-Aktie oberhalb von 133,80 US-Dollar notiert, stehen die Chancen auf einen Rücklauf zurück an zunächst 140,00 US-Dollar, darüber an den kurzfristigen Abwärtstrend bestehend seit Ende 2018 um 141,50 US-Dollar vergleichsweise gut. Für diese Wegstrecke kann ein kurzfristiges Long-Engagement beispielsweise über den Turbo Call Optionsschein WKN MC3X6U erfolgen. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von vorerst 131,50 US-Dollar jedoch nicht überschreiten, bei steigenden Notierungen ist dieser jedoch stetig nachzuziehen. Ein Rückfall unter 127,00 US-Dollar würde hingegen das gesamte bullische Szenario auf kurzfristiger Ebene zum Kippen bringen, Abgaben in den Bereich von 118,62 US-Dollar kämen dann nicht mehr überraschend.