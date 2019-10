Daimler hat beim Absatz der Marke Mercedes- nach Problemen in der ersten Jahreshälfte – eine Aufholjagd gestartet und verzeichnet nun insgesamt ein leichtes Verkaufs-plus von 0,6 Prozent im Vergleichszeitraum zum Vorjahr. Sogar im schwächelnden Automarkt China konnte sich Mercedes von den Konkurrenten absetzen. Setzt sich der Trend in den verbleibenden Monaten fort, könnte Daimler einen neuen Absatzrekord verbuchen.

Fundamental ist Daimler als Dividendenkaiser zu bezeichnen, nachdem die Dividendenrendite in den vergangenen Jahren durchschnittlich über 5 Prozent lag.

Auch charttechnisch haben sich diese positiven Nachrichten manifestiert, indem bei Daimler nach einem Doppelboden im Monat August 2019 eine Kurssteigerung von 21 Prozent auf 48,80 Euro zu verzeichnen ist.

Übergeordnet zeigt der Chart seit Jänner 2018 noch empfindliche Verluste und hat einen Abwärtstrend ausgebildet, der anfangs 2019 durch mehrere Kurssprünge nach oben unterbrochen wurde. Ab Ende April 2019 war der Kurs aber zu weiteren Tiefs in dem im Chart eingezeichneten Trendkanal unterwegs, was unter anderem auf den Handelsstreit USA vs. China und die Protektionismus-Debatte im Allgemeinen zurückgeführt werden kann. Am 11.Oktober 2019 verließ der Kurs den Trendkanal nachhaltig und peilt den Widerstand bei der magic number von 50 Euro an. Der Ausbruch in Richtung 50 Euro ist dementsprechend auch von guten Umsätzen untermauert. In der aktuellen Marktlage ist es der Daimler Aktien auch zuzutrauen, die 50 Euro zu überwinden und das Ziel bei 54 Euro zu erreichen.