Schwerpunkt Hochzinsanleihen: Oddo BHF startet elften Laufzeitfonds

Oddo BHF schreibt seine Serie von Laufzeitfonds fort: Die Bank hat mit dem ODDO BHF Global Target 2026 jetzt den elften seiner Art aufgelegt. Den Vorgängerfonds hatte man kürzlich geschlossen.Die deutsch-französische Bank Oddo BHF hat mit dem BHF Global Target 2026 ihren elften Laufzeitfonds aufgelegt. Der Vorgängerfonds Oddo BHF Haut Rendement 2025 mit einem Nettovermögen von mehr als 1 Milliarde Euro war am 30. September für Zeichnungen geschlossen worden.Das Fondsmanagement-Team unter Leitung von Olivier Becker legt beim des Oddo BHF Global Target 2026 in Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und B- an. Der Anlageschwerpunkt liegt auf spekulativen Titeln (Hochzinsanleihen), die spätestens am 1. Juli 2027 fällig werden. Der Fonds soll regional breit streuen und kann bis zu 40 Prozent außerhalb der OECD-Länder investieren. Der Fonds ist bis zum 30. Dezember 2020 zur Zeichnung offen."Unser auf Hochzinsanleihen fokussierter Laufzeitfonds bietet eine Anlagelösung, die ein anleiheähnliches Profil mit den Vorteilen einer breiten Diversifikation verbindet”, sagte Becker, neben seiner Tätigkeit als Fondsmanager zugleich Leiter Laufzeitfonds und Wandelanleihen bei Oddo BHF Asset Management. "Eingang ins Portfolio finden sorgfältig ausgewählte Anleihen der aussichtsreichsten Unternehmen mittlerer Größe.”