Gut geplant in den Tag. Mit dem W:O-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag. Hier unsere Top-5 für die nächsten 24 Stunden.

08:00 Uhr, Deutschland: GfK-Konsumklima 11/19; ifo-Geschäftsklima 10/19.

TOP 2

09:00 Uhr, Deutschland: Sitzung des BER-Untersuchungsausschusses.

TOP 3

16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/19 (2. Umfrage).

TOP 4

Ohne Termin: Ratings

DBRS Ratingergebnis Frankreich, Schweden, Norwegen.

Moody's Ratingergebnis Frankreich, Ungarn.

S&P Ratingergebnis Italien, Griechenland, Großbritannien.

TOP 5

Ohne Termin: Dritte Verhandlungsrunde um höhere Branchenmindestlöhne am Bau.

Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 25.10.2019 Zeit Land Relev. Termin 01:00 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 01:50 JPN Ausländische Investitionen in japanische Aktien 01:50 JPN Investitionen in ausländische Anleihen 08:00 DEU Gfk Verbrauchervertrauen 10:00 DEU ifo - Geschäftsklimaindex 10:00 DEU ifo - Geschäftsaussichten 10:00 DEU ifo - aktuelle Beurteilung 16:00 USA Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen 20:00 USA Monatliches Budget-Statement



Ihr Redaktionsteam aus Berlin