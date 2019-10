NEW YORK (dpa-AFX) - Der Durchbruch im Brexit-Konflikt hat die Stimmung an der Wall Street wieder etwas aufgehellt. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen am Donnerstag moderat im Plus, nachdem sie zur Wochenmitte noch leicht nachgegeben hatten.

Der Dow Jones Industrial ging 0,09 Prozent höher bei 27 025,88 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,28 Prozent auf 2997,95 Punkte vor. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,28 Prozent auf 7942,14 Zähler nach oben.