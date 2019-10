Das Währungspaar australischer Dollar zum US-Dollar tendiert bereits seit Anfang 2018 und einem dortigen Doppelhoch abwärts und verlor bis August insgesamt 17,75 Prozent an Wert. Erst um 0,6671 US-Dollar hat sich innerhalb des bestehenden Abwärtstrendkanals eine merkliche Gegenwehr der Käufer eingestellt, die sich derzeit in Form eines Doppelbodens manifestiert. Im gestrigen Handel gelang es sogar den wichtigen 50-Tage-Durchschnitt wieder bullisch zu kreuzen und somit einen weiteren Meilenstein zu erreichen. Auf kurzfristiger Ebene ergeben sich jetzt wieder sehr viel bessere Chancen für ein Long-Investment und mittelfristig sogar eine potenzielle Trendwende bei AUD/USD.

Trotz eines mittelfristigen Abwärtstrends könnte sich ein Long-Investment auf Sicht der nächsten Tage bis Wochen durchaus auszahlen, erste Kursgewinne bis in den Bereich von 0,6865 USD wären in der nächsten Woche vorstellbar. Ab einem Niveau von 0,69 USD und somit auch den Verlaufshochs aus Mitte September dürften wieder vermehrt Verkäufer aktiv werden und für einen Pullback sorgen. Bis dahin aber dürfte sich ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VF6XUX durchaus bezahlt machen, die Renditechance wird auf 45 Prozent taxiert. Ein Rückfall unter den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 0,6797 USD würde jedoch einen faden Beigeschmack für die Bullen bedeuten, Abgaben auf 0,6750 USD könnten dann rasch einsetzen. Darunter müssten Investoren mit einem erneuten Test der Jahrestiefs bei 0,6671 USD zwingend rechnen. Dies würde jedoch den gesamten Bodenbildungsprozess seit Anfang August merklich in Gefahr bringen.