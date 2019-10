flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex ging am Donnerstag nach einem Handelstag mit hoher Volatilität mit einem leichten Kursverlust von 0,12 Prozent bei 12.654,95 Punkten via Xetra aus dem Handel. Damit schloss der Index nur knapp oberhalb des Tagestiefs von 12.647,86 Punkten, obwohl intraday mit 12.814,49 Punkten sogar ein neues Jahreshoch erzielt werden konnte. Neben den zunächst positiven News in Bezug auf einen Brexit-Deal zwischen London und Brüssel, dürften es aber vor allem die Auswirkungen des kleinen Verfallstags an der Eurex gewesen sein, die den DAX über die Marke von 12.800 Punkten schickte. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt lag bei 4,44 Mrd. Euro du somit nochmals oberhalb des gewöhnlichen Jahresdurchschnittswertes. Auch die restlichen umsatzstarken europäischen Aktienindizes wiesen mehrheitlich Kursverluste auf. Der EuroStoxx50 verlor mit 0,30 Prozent auf 3.588,62 Punkte. Der Interpretation des Kursgeschehens aufgrund des kleinen Verfallstags wäre zumindest der Vorzug zu geben, denn der Brexit ist mit einem ausgehandelten Deal zwischen London und Brüssel schließlich noch lange nicht in trockenen Tüchern. Die Situation mit einem Deal gab es ja bereits unter der Regierung von Theresa May und er scheiterte kläglich im britischen Parlament. In Großbritannien nimmt man die Abstimmung jedoch sehr ernst und dafür schiebt man schon mal eine Extra-Schicht. Das Parlament tagt diesmal sogar am Samstag – das hat es das letzte Mal vor 37 Jahren aufgrund eines Kriegszustands gegeben. Ein Scheitern ist immer noch möglich, da die Mehrheitsverhältnisse in London nicht gerade für einen sofortigen Erfolg sprechen. Die „DUP“ hatte schon Im Vorfeld eine ablehnende Haltung eingenommen und auch Labour wird sich größtenteils sperren. Sollte das britische Parlament tatsächlich den Deal abermals durchfallen lassen, so bleibt Boris Johnson nur der „Canossa-Gang“ nach Brüssel, um die EU für eine Fristverlängerung im Brexit-Drama zu gewinnen. An der Wall Street unterdessen gingen die drei führenden US-Leitindizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 allesamt mit leichten Kurszuwächsen aus dem Handel.

Am Freitag werden nicht viele volkswirtschaftliche Daten den Handelstag beherrschen. Um 11:00 Uhr wird die August-Leistungsbilanz für die Eurozone veröffentlicht, um 13:00 Uhr wird man auf die offizielle Abrechnung der DAX-Optionen zu achten haben und um 16:00 Uhr werden aus den USA die Frühindikatoren für den September ausgewiesen. Von der Unternehmensseite berichten unter anderem Yara (NO) und zum Beispiel die US-Konzerne Schlumberger, American Express, State Street, Citizens Financial Group und Kansas City Southern von ihrem jeweils aktuellen Quartalszahlenwerk.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte und die US-Futures notierten am Morgen durchweg im roten Bereich. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 12.631 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Donnerstag via Xetra mit einem leichten Kursverlust von 0,12 Prozent bei 12.654,95 Punkten. Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 04. Oktober 2019 bei 11.878,98 Punkten bis zum Jahreshoch des 17. Oktober 2019 bei 12.814,49 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei 12.814 Punkten, sowie bei den Projektionen von 12.952/13.035/13.172 und 13.393 Punkten in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 12.594/12.457/12.347/12.236/12.100 und 11.879 Punkten auszumachen.





