Model N - Nach kurzer Verschnaufpause am Allzeithoch kann der 40 % Breakout kommen!

Bullische Formation am Allzeithoch steht kurz vor Auflösung!

Symbol: MODN ISIN: US6075251024

Rückblick: Model N ist ein 1999 gegründeter Softwarekonzern aus dem kalifornischen San Mateo. Geführt von Jason Blessing, entwickelt und vertreibt der Konzern cloudbasierte Erlös-Management Software und ist einer der führenden Konzerne auf diesem Gebiet. Mit der Software von Model N können die kritischen Prozesse in der Kalkulation von Angeboten, im Vertrags- und Rabatt Management und regulatorische Verpflichtungen betreffend gesteuert werden. Charttechnisch kennt die Aktie seit Dezember 2018 kein Halten mehr und konnte seitdem mehr als 120 % zulegen. Der letzte Breakout durch den Widerstandsbereich um 20,30 USD führte zu einem 40 prozentigem Anstieg, der aktuell in einer Dreiecksformation am Allzeithoch verdaut wird. Inzwischen haben die EMAs 9, 20 und 50 aufgeschlossen und der Wert scheint bereit für den nächsten Breakout!