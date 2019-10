AMD hat gegenüber Intel an Boden gutgemacht, indem das Unternehmen in zukunftsträchtige Märkte und fortschrittliche Fertigungsmethoden investiert hat. So verlassen Halbleiterprodukte die AMD-Werke, die bereits in 7nm Technik gefertigt werden. Sowohl im Bereich x86 basierte Mikroprozessoren (CPUs) wie auch bei Grafikprozessoren (GPUs) bildet AMD ein Duopol. Bei CPUs wird mit Intel und bei GPUs wird mit Nvidia konkurriert.

Diese Strategie beschert AMD erstaunliche Wachstumsraten und rechtfertigt KGVs jenseits von 30.

Seit Anfang 2019 hat die Aktie einen Aufwärtstrend ausgebildet, der am oberen Ende vom all time high bei 34 US-Dollar begrenzt wird. Diese Marke von 34 US-Dollar wurde seit Juni 2019 viermal getestet und nie überwunden. Seit Anfang Juni 2019 bewegt sich der Kurs in einer Seitwärtsrange, die sich zwischen den Werten 28,00 US-Dollar unten und 34,30 US-Dollar oben bewegt. Anfang Oktober drehte der Wert exakt bei 28,00 US-Dollar nach oben und nimmt aktuell Kurs auf die obere Range-Begrenzung bei 34,00 US-Dollar, was einem Potential von 11 Prozent ohne Hebel entspricht.