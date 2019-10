Patrick Legrand von Seotastisch im Interview

Interview mit Patrick Legrand

Heute wollen wir euch Patrick Legrand samt seinem neuen Unternehmen Seotastisch einmal genauer vorstellen. Hierbei handelt es sich um eine SEO-Agentur aus Siegen, die Patrick erst vor Kurzem gegründet hat.

Hallo Patrick! Erstmal vielen lieben Dank, dass Du heute die Zeit gefunden hast, damit wir Dich und Dein Unternehmen Seotastisch genauer kennenlernen Dürfen. Erzähl doch mal was zu Dir.

Patrick: Hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Patrick Legrand, 34 Jahre jung und ich bin der Geschäftsführer von dem noch recht jungen Unternehmen Seotastisch. Ich fand alles rund um den Bereich Online Marketing schon immer sehr interessant. Daher habe ich in den vergangenen Jahren einige Weiterbildungen besucht und bei größeren Firmen gearbeitet, dort dann zahlreiche Aufgaben übernommen und stets dazugelernt. So war ich auch einige Zeit als SEO Manager tätig. Mein Traum war es allerdings schon immer, mein eigener Chef zu sein und mit meinem eigenen Unternehmen Erfolgsgeschichte zu schreiben. Ich liebe den direkten Kontakt zum Kunden und bin gerne kreativ, widme mich neuen Projekten und finde es spannend, den Kunden auf unterschiedliche Weise zum Erfolg zu verhelfen.

Das klingt allerdings wirklich sehr spannend. Erzähl mir doch mal ein bisschen mehr über Seotastisch.

Patrick: Natürlich, sehr gerne sogar. Seotastisch ist eine Online Marketing Agentur und hat ihren Sitz in Siegen. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich in Zukunft unseren Kunden dazu verhelfen, mit dem eigenen Internetauftritt erfolgreich zu sein. So kommen viele Kunden zu mir, die bereits eine eigene Webseite haben, jedoch keinerlei Besucher, geschweige denn Erfolg. Mit Seotastisch soll sich das ändern. Wir bieten hier für jeden Kunden eine individuelle Marketing Strategie. Um im Internet erfolgreich zu sein und die Besucher bzw. die potenziellen Kunden auf die eigene Seite zu bekommen, ist eine Suchmaschinenoptimierung sehr wichtig. Unsere einzigartigen Konzepte bestehen aus der Suchmaschinenoptimierung auf unterschiedliche Keywords, sodass unsere Kunden in Zukunft bei Google und anderen Suchmaschinen in den Top-Positionen gefunden werden. Mehr Besucher auf der Seite bedeutet ja auch, dass man die eigene Dienstleistung oder aber die Produkte deutlich besser verkauft und somit der Umsatz steigt. Wir bieten entweder den Bau einer ganz neuen Webseite oder aber die Webseitenanalyse, eine kompetente und individuelle SEO-Beratung sowie den nachhaltigen Linkaufbau, welcher beim Erfolg eine immer weiter wachsende Rolle spielt. Sogar die Contenterstellung übernehmen wir komplett und arbeiten hier mit einer professionellen Textagentur zusammen. Auch die SEO-Komplettbetreuung finden Kunden bei Seotastisch. Wir sind quasi ein praktischen All-inklusive-Paket.

Wow, das klingt schon sehr professionell. Wie kamst Du denn dazu, eine eigene Online Marketing Strategie zu gründen?

Vielen Dank, ja es macht unheimlich viel Spaß und ich bin wirklich sehr stolz auf das, was wir schon erreichen konnten. Wie ich schon erzählt hab, habe ich bereits in mehreren Firmen Erfahrungen sammeln können. Doch selbst die höheren Positionen waren zwar sehr spannend und ich habe immer viel gelernt, wenn man aber einen Traum hat, so wie ich, ist man erst dann zufrieden, wenn man sich diesen erfüllt. Ich glaube, man kann es mit dem Wunsch, die Welt zu sehen, vergleichen. Es ist dann so, als wenn man stets in dem eigenen Land bleibt. Zwar neue Städte kennenlernt, aber nie Palmen, den Atlantik und andere spannenden Länder sieht. Ich wollte halt mehr.

Ein toller Vergleich. Hast Du bestimmte Ziele für die Zukunft? Was willst Du genau erreichen?

Ich möchte vor allem eins, den Kunden zufrieden und erfolgreich sehen. Denn nur so ist es auch für mich möglich, erfolgreich zu sein. Ich freue mich dabei auf viele spannende und abwechslungsreiche Projekte, auf die Tatsache, dass es niemals langweilig wird und darauf, dass ich an jeder neuen Aufgabe wachsen kann. Zusätzlich ist es mir wichtig, dass ich auch weiterhin Spaß an der Arbeit habe, mit tollen Menschen zusammenarbeiten kann und mit meiner eigenen Firma weiterhin einen guten Ruf genieße.

Das hört sich sehr gut an. Wir drücken Dir und Seotastisch natürlich fest die Daumen!