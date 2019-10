Auch in dieser Woche ist es dem Kurs nicht gelungen die erhoffte Erholungsbewegung einzuleiten und somit den Blick erneut nach oben zu richten. Ganz im Gegenteil. Das digitale Zahlungsmittel verharrt in einer kleinen Range und macht zum Wochenausklang sogar den Eindruck, als dürfte sich der Abverkauf weiter fortsetzen.

Charttechnik pur!

Da der Abwärtstrend auf der Tagesebene das Geschehen dominiert, sind die Shorties momentan klar im Vorteil. Das relevante Tief in dieser mittelfristigen Ausrichtung liegt bei 7.684 US-Dollar, ein Abverkauf unter dieses Level würde das nächste Anlaufziel bei 7.000 USD aktivieren. Das negative Szenario würde erst oberhalb von 8.798 USD ins Wanken geraten.

In der Stundenausführung hat Bitcoin mit dem Rutsch unter die 7.895 USD den Trend auf der Unterseite bestätigt. Sollte in den kommenden Stunden eine Konsolidierungsbewegung zustande kommen, rechnen wir mit einem Aufbäumen in Richtung des letzten Hochs bei 8.115 USD. Dort dürften die Bären auf ihre Chance lauern.

Viel Erfolg bei Ihren Investments wünscht Ihnen

Ihr GKFX-Europe-Team

Mehr Informationen zu GKFX Europe http://www.gkfx.eu . Bleiben Sie auf dem Laufenden. Alle News auch in unserem Twitter Channel oder in Facebook.