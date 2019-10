Wirecard – und die nächste Attacke der FT…

Liebe Leser – “im Sinne der Aktienkultur soll bei Wirecard bitte nichts dran sein” – das sagte Daniel gerade eben im 10-Minuten-Video zu WDI. Denn – es gibt neue Vorwürfe und wir haben das Dokument weiter für Euch, das heute früh für den Rutsch der WDI auf unter 116 Euro verantwortlich sein könnte. Gestern Abend um 21.45h hatten dies unsere Abonnenten. Wer bei Feingold Research abonniert, ist eben bisschen schneller dabei. Insofern – spannender Handelsfreitag – hier geht es zum Video und zum Abobereich heute mit einer Aussicht auch auf das Wochenende und Boris Johnson und dem Thema – neben WDI – was mit dem DAX zum Handelsende am Freitag passieren könnte. Viel Spaß und harte Nerven bei WDI heute, bitte. Euer Handwerkszeug – MC1HLF auf der Long-Seite (diese zieht Ihr sobald, die Aktie die 112 oder tiefer ansteuert!) und für die Short-Seite der Bear DF7X4C ( - : PS: Just eben gab es neue Attacken der FT. Auch das bei uns.