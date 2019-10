Es herrscht Katerstimmung auf dem Börsenparkett nach dem, wenn auch nur kurzen Rausch in Reaktion auf die Einigung zwischen London und Brüssel auf ein neues Brexit-Abkommen. Denn die größte Hürde steht dem Deal erst noch bevor – die Abstimmung der britischen Parlamentarier im Unterhaus am morgigen Samstag. Und wie oft waren wir schon an dieser Hürde? So oft, dass jedem Anleger klar ist, die Börse hat sich gestern etwas zu früh gefreut. Das Risiko, am Montag mit einem sehr viel tieferen DAX in den Handel gehen zu müssen, könnte im heutigen Verlauf zu weiteren Gewinnmitnahmen führen und den Markt drücken.

Kommt es dann morgen wie erwartet und der Deal wird erneut abgelehnt, geht es im Deutschen Aktienindex weiterhin um die Unterstützung bei 12.441 Punkten. Ob sie hält, dürfte auch davon abhängen, ob Boris Johnson nach der Ablehnung noch einen Plan B in der Tasche hat und wie dieser aussieht. Erst unter dieser Marke würde die Situation im DAX technisch etwas brenzliger werden.

DAX mit festem Hebel folgen [Werbung] Ich erwarte, dass der DAX steigt... +25 +50 +63 Ich erwarte, dass der DAX fällt... -25 -50 -63 Verantwortlich für diese Werbung ist die Deutsche Bank AG. Die Wertpapierprospekte und Basisinformationsblätter zu diesen Produkten erhalten Sie über www.xmarkets.db.com. Disclaimer