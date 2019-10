EMX Royalty zeigt Erfolge auf der Rohstoffmesse München

CEO und Präsident David M. Cole im Gespräch

Wie David Cole kürzlich in einem Interview mit dem Ellis Martin Report ausführte, ist EMX ein Royalty-Unternehmen, das auch vor strategischen Investitionen nicht zurückschreckt. „Wir sehen uns als Royalty-Gesellschaft mit aktivem Managementansatz. So haben wir allein in den vergangenen Monaten unsere Gebührenbeteiligung bei Corvus Gold inklusive Aktienerwerb weiter ausgebaut“. Hierbei geht es um das Goodpaster-Gebiet in Alaska. Dieses liegt nahe der Pogo-Goldmine, was auf reichliche Goldvorkommen in dem Gebiet hindeutet. Und, so Cole weiter, man habe eine Kaufoption an Ridgeline Minerals über den Verkauf der Goldprojekte Swift und Selena ausgeübt. Dies sichert der Gesellschaft eine Beteiligung an Ridgeline Minerals sowie Lizenzgebühren und Meilensteinzahlungen. Beteiligungen runden das Geschäftsmodell ab und bieten teile hohe Chancen auf große Wertsteigerungen.

Liquidität sichert weitere Deals

Mit über 75 Millionen CAD in der Kasse (Stand 30.06.2019) besitzt EMX genügend Mittel, um weitere Investitionen zu tätigen. Damit ist die Gesellschaft optimal für den neuen Goldzyklus positioniert. Aber auch unabhängig von Markttrends kann EMX durch die dem Unternehmen eigene Diversifikation weitere Werte für Anleger schaffen. Gegründet wurde das Unternehmen vor 16 Jahren. Große Gebiete mit aussichtsreichen Mineralisierungen werden erworben und aufgewertet. Dann werden sie an interessierte Marktteilnehmer verkauft, denn Rohstoffprojekte mit großen Erfolgsaussichten sind äußerst gefragt. Durch die Verkäufe sichert sich EMX Beteiligungen und regelmäßige Zahlungen.