Baumot kooperiert mit der Hülpert Mobility Holding. Das Unternehmen mit Sitz in Dortmund wird für Baumot den Vertrieb des BNOx-Systems in einigen Regionen von Nordrhein-Westfalen übernehmen. Auch wird sich Hülpert Mobility dort um die Umrüstung der Autos von Volkswagen kümmern. Damit startet die Einführung der Systeme.Hülpert ist zunächst in Dortmund, Recklinghausen, Unna, Bergkamen und Soest aktiv.Stefan Beinkämpen, ...