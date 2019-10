US-Industrie leidet unter Handelskonflikten

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem am Mittwoch bereits das Beige Book eine Schwäche im Verarbeitenden Gewerbe in den USA attestiert hatte, bestätigten die gestrigen Konjunkturdaten diese Einschätzung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So sei der Philly FED-Index im Oktober von 12,0 auf 5,6 Punkte zurückgefallen, während gleichzeitig die Industrieproduktion im September um 0,4% gg. [ mehr