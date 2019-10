DAX - Warten auf London

Vor der Abstimmung dürfte es im DAX zu keinem Richtungsentscheid kommen. Am Montag dürfte der DAX also mit einem Gap-up oder einem Gap-down eröffnen, dies bitte vor dem Wochenende bedenken. Aktuell ist eine Mehrheit im Unterhaus sehr wackelig, es wäre durchaus ein Abverkauf am Montag möglich. In diesem Fall dürfte der DAX dann Kurs auf die beiden nach unten offene Gaps bei 12.495 und 12.202 Punkten schließen.

Aktuelle DAX-Lage DAX im Long-Modus.