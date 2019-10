Deal oder Neuwahlen - Brexit-Drama vor dem Showdown

London (www.aktiencheck.de) - Das Brexit-Drama geht am Samstag in die entscheidende Runde, so Mark Dowding, Partner und Chief Investment Officer von BlueBay.Nachdem Premierminister Boris Johnson einen neuen Deal mit der Europäischen Union ausgearbeitet habe, sei zumindest das "No Deal"-Szenario und alle damit verbundenen Befürchtungen wirtschaftlicher Verwerfungen vom Tisch. [ mehr