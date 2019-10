DAX wird am Freitag flach gehandelt

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gemischte Daten aus den USA und China sowie der wieder abnehmende Optimismus um einen geregelten Brexit dämpfen seit Donnerstag die Risikobereitschaft, so die Experten von XTB.Insbesondere der monatliche Rückgang der US-Industrieproduktion im September um 0,4% habe die Wall Street am gestrigen Nachmittag an einer weiteren Aufwertung gehindert: Die Futures des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) seien gegen Ende der Sitzung wieder unter die Marke von 3.000 Punkten gerutscht. [ mehr