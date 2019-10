Wirecard – Schlag auf Schlag…

Vor dem Wochenende gehen bei Wirecard alle in Deckung, das hatten wir erwartet. Und es gibt die nächste kleine Wendung. Laut Medienberichten bereiten die ersten Kanzleien Sammelklagen in der Causa Wirecard vor. Die Stimmung ist jedoch wieder merklich gegen Wirecard gekippt. Es wäre nicht untypisch, wenn Wirecard jetzt wieder ein Gegeninterview am Wochenende liefert. Und- mancher wird spekulieren oder fürchten, dass die FT am Montag vor Börsenstart nachlegt. Passiert dies nicht, wäre es absolut drin, dass Wirecard Montag früh mit einer Erleichterungsrally startet. Die MC1HLD mit allerdings hohem Hebel 12 ist das richtige Instrument, um genau dieses Szenario zu spielen und in den Sell-Off am Freitag Abend long zu gehen. Antizyklisch. Übrigens – das gilt auch für den DAX. Mancher geht in Deckung, weil man fürchtet, das Montag früh der Brexit-Deal wieder geplatzt ist. Wenn er durchkommt, dürfte der DAX einen Freudensprung Richtung altes Wochenhoch um 12.800 liefern. Mit der DF71EQ spielen Sie dieses Szenario auf der Long-Seite.