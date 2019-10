MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Aktienmärkte haben sich am Freitag überwiegend mit Gewinnen in das Wochenende verabschiedet. Die Anleger warteten auf die für Samstag anberaumte Abstimmung im britischen Parlament in London über den Scheidungsvertrag mit der Europäischen Union.

Der tschechische Leitindex PX verzeichnete den achten Gewinntag in Folge und stieg um 0,83 Prozent auf 1042,90 Punkte. Unter den Schwergewichten in Prag zogen die Aktien der Erste Group um 0,90 Prozent an. Im Energiebereich verbuchten die Anteilsscheine von CEZ ein Kursplus von 0,58 Prozent. Die Papiere des Softwareunternehmens Avast schnellten um gut 4 Prozent hoch.