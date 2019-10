Chinas Wachstumsschwäche belastet

In den vergangenen Tagen hat es aus Sicht der Börsen zwar einige positive Meldungen zum Brexit und zum Handelsstreit gegeben, für die Wirtschaft zählbares ist dabei aber noch nicht herumgekommen. Im Gegenteil: Seit heute sind die neuen Strafzölle der USA auf Importgüter aus Europa aufgrund der illegalen Airbus-Subventionen in Kraft. Es ist also zu erwarten, dass sich die zukünftigen Konjunkturdaten in der Eurozone weiter eintrüben werden.

Chinas Wachstum schwächt sich weiter ab

Wie sehr US-Zölle belasten können, zeigen die gestrigen Daten vom Statistikamt in Peking. Demnach hat sich das Wachstumstempo der chinesischen Wirtschaft weiter verlangsamt und ist auf den niedrigsten Stand seit fast 30 Jahren gefallen. Im 3. Quartal 2019 legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nur noch um 6,0 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu.