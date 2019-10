Wirecard – für die Rente?

Wirecard spaltet die Gemüter, doch sehen wir die Sache mal anders: Das Geschäftsmodell haben wir letzte Woche grundsätzlich als ohne jeden Zweifel hoch attraktiv beschrieben. Unsere These bei Feingold Research – ohne ständige Klagen, ohne Gaps, ohne das Ganze hin und her und notiert in den USA wäre Wirecard bei 250 Dollar je Aktie. Mindestens. Da sind wir uns sicher, wenn ein Laden wie Beyond Meat auf 240 gehen kann, dann WDI allemal in diese Regionen. Und anders als Beyond hätte man sich wohl auch nicht halbiert. Hätte, hätte ist allerdings nicht, sondern der Fakt – WDI kostet nur gut 110 Euro. Die Hälfte. Wer aber für die Rente sich eindecken mag und das Ganze bitte ohne jegliche Provision und Gebühren tun will, dem können wir die Kombi aus Trading und Aktienkauf ohne Gebühr empfehlen – das kostenfreie Handeln bei eToro. Schaut es Euch ruhig mal an, wir haben es getestet und die Rahmenbedingungen sind gut. Oder man fährt einen Mix. Wirecard als sicheres Basisinvestment für die Rente und den Rest in dem Depot zum Trading. Gut, das war nun nicht ganz ernst gemeint;-).