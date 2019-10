Mit der Betrachtung des Trends im DAX und möglichen Umkehrpunkten dient diese Chartanalyse Ihrer Handelsvorbereitung. Alle Marken sind nur ein persönlicher Standpunkt und als Anregung zu verstehen.

Fast schon euphorisch muteten einige Phasen im DAX an, als er das Jahreshoch erreichte und mehrfach erweiterte. In der Spitze stand der Deutsche Leitindex über 12.800 Punkten, hielt dieses Niveau jedoch nicht bis zum Wochenschluss durch. Am Ende der Handelswoche stand ein ordentlicher Wochengewinn im DAX zu Buche, während der Dow Jones beispielsweise wieder alle Gewinne abgeben musste. Zumindest war der Start sehr vielversprechend und ließ nur am Montag eine Konsolidierung für die Bären zu. Bereits am Montagabend stand der Index fast wieder am großen Widerstand der letzten beiden Monate, den er sich dann am Dienstag vornehmen konnte. Insofern war der skizzierte Impuls aus der Vorwochenanalyse nachhaltig.