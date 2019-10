Der Bund der Versicherten hat kürzlich eine Analyse der Solvenzquoten der deutschen Lebensversicherer veröffentlicht. Beim Lesen dieser Daten sollte bei jedem Inhaber von Renten- und Lebensversicherungspolicen die Alarmglocken schrillen! Es wurde festgestellt, dass ein Viertel aller Gesellschaften, darunter auch überaus bekannte Unternehmen der Branche, bereits ohne Gewinne arbeiten oder eine zu geringe Solvenz haben.

Das Deckungsstockvermögen ist aufgrund vielfältiger Regeln zu großen Teilen in bonitätsstarken Anleihen , vorzugsweise in Euro angelegt. Jede Anleihe, die zurückgezahlt wird, verschlimmert die Lage der Versicherer. Schließlich muss das Geld wieder entsprechend angelegt werden. Dabei rentieren bonitätsstarke Anleihen mittlerweile selbst mit langen Laufzeiten mit einer negativen Verzinsung.

Die sehr stark vereinfachte Rechnung lautet nun: eine Billion mal 2,5 Prozent Garantiezins bedeuten 25 Mrd. Euro Defizit jährlich, da die angelegten Gelder nach Kosten kaum mehr als null Prozent Ertrag erwirtschaften. Das Defizit muss somit durch die Erträge der Gesellschaften ausgeglichen werden. Diese werden primär durch Provisionen von Neuabschlüssen sowie den laufenden Verwaltungsgebühren erzielt. Die Provisionen schmelzen allerdings kontinuierlich durch sinkende Zahlen von Vertragsabschlüssen ab.

Alles in allem bedeutet dies: Immer mehr Lebensversicherer müssen an ihre Substanz gehen, um die Verluste auszugleichen. Substanzstarke Gesellschaften werden die Zins-Dürre noch eine Weile aushalten können. Viele andere dagegen könnten bereits in den kommenden fünf Jahren in die Insolvenz schlittern. Sofern die Zinsen über die kommenden zehn Jahre durch die EZB so niedrig gehalten werden, könnte die gesamte Lebensversicherungsbranche ins Trudel kommen.

Für die Lebensversicherungskunden bedeutet dieses Szenario nichts Gutes! Das Deckungsstockvermögen der Versicherer wird dann möglicherweise noch für die Rückzahlung der eingezahlten Sparraten reichen. Ob allerdings dann noch ein Teil der garantierten Verzinsung an den Versicherungsnehmer gezahlt werden kann, steht in den Sternen.

Ein Bericht der Süddeutschen Zeitung vom März dieses Jahrs lässt zudem aufhorchen: Selbst die Allianz Versicherung hat den Gewinnabführungsvertrag mit der Lebensversicherungs-Tochtergesellschaft in 2017 angeblich klammheimlich auslaufen lassen. Damit ist der Konzern laut dem Bericht umgekehrt nicht mehr in der Haftung für die Lebensversicherungstochter.

Fazit: Aus den genannten Gründen sollte sich jeder Versicherungskunde getreu dem Motto: „Dem letzten beißen die Hunde“! gut überlegen, wie seine Vertragslage ist und nach Anlagealternativen zur klassischen Lebensversicherung schauen. Diese gibt es und sie bieten in der aktuellen Situation entscheidende Vorteile.