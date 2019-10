Die 1&1 Drillisch Aktie konnte in der letzten Woche zulegen und hat nun die wichtige 200-Tagelinie erreicht. Vielleicht reagierte der Kurs am Freitag deshalb so verhalten, aber auch der Gesamtmarkt zeigte sich eher schwach. Trotzdem scheint der Widerstand im ersten Anlauf die Oberhand gewonnen zu haben, der Kurs ist unter die Linie zurückgefallen.

Was dürfen wir von der neuen Woche erwarten?

Trendtechnisch ... Weiterlesen