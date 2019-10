Seit einer sehr starken Kursreaktion nach unten zeigt sich der Aktienkurs von SAF Holland stabil. Damit ist die Gefahr allerdings noch nicht vorüber. Der Kurs müsste eigentlich deutlich mehr Risikopuffer aufbauen. Ein Kaufsignal hat es hierzu schon gegeben, aber so wirklich abheben will die Aktie nicht. Der Kurs wanderte in den letzten Tagen nur geringfügig ausschlagend vorwiegend seitwärts.

Wie sieht es in ... Weiterlesen