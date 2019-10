An Freitag dürften viele Bullen enttäuscht auf den Chart der Netflix-Aktie geschaut haben. Was sie sahen, konnte ihnen nicht gefallen, denn der am Donnerstag vollzogene dynamische Anstieg über die 50-Tagelinie wurde nach einem Hoch bei 308,75 US-Dollar sogleich wieder abverkauft.

Nicht genug damit ging der Abverkauf am Freitag ungebremst weiter, sodass die Aktie mit einem Schlusskurs von 275,28 US-Dollar recht ... Weiterlesen