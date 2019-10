Nun beginnt die „heiße Phase“ dieses Herbstes: die US-Berichtssaison erreicht einen ersten Höhepunkt, 120 von 500 S&P 500-Firmen legen in dieser Woche ihre Zahlen vor, darunter die Schwergewichte Amazon, Microsoft, Intel, Boeing und Caterpillar. Sind die Erwartungen wieder einmal so tief gehängt, dass die US-Konzerne einmal mehr die Erwartungen übertreffen und damit die US-Märkte auf neue Allzeithochs hieven, wie viele Wall Street-Analysten glauben? Im asiatischen Handel leicht positive Vorzeichen trotz der Ereignisse in London am Wochenende – sehr wahrscheinlich ist, dass die Briten noch nicht am 01.November die EU verlassen, weil Brüssel wohl wieder einmal einen Aufschub bis Februar gewährt wird? Auch heute dürften wieder die Brexit-Headlines die Märkte bewegen..

Das Video "Die heiße Phase beginnt!" sehen Sie hier..