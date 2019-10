Der Hersteller von Elektroautos hat die Bewilligung für die Aufnahme der Produktion des Models 3 in China erhalten. Der amerikanische Konzern hat in Shanghai im Vorfeld ein Werk für zwei Milliarden Dollar gebaut, was die erste ausländische Produktionsstätte von Tesla darstellt. Die Produktion dort wird noch im Oktober beginnen. Angeblich soll die Fabrik eine Kapazität von jährlich 500.000 Fahrzeugen erreichen. In der so genannten Gigafactory werden sowohl die Autos als auch die für den Elektroantrieb benötigten Batterien hergestellt. Der letzte Kursanstieg auf 256,95 US-Dollar hat diese Bewilligung im Vorfeld eingepreist.

Ab Mitte Dezember 2018 bildete sich beim Aktienkurs ein Abwärtstrend heraus, der am 3. Juni 2019 bei 176,99 US-Dollar seinen Tiefpunkt erreichte. Summa summarum gab der Kurs mit 53,15 % mehr als die Hälfte seines Preises ab. Zuversichtlichere Marktakteure hoben den Kurs ab dem 3. Juni wieder bis auf 264,40 US-Dollar am 24. Juli an. In der darauf folgenden Seitwärtsrange pendelt der Kurs zwischen 264,40 US-Dollar und 210,89 US-Dollar, wobei die 210,89 US-Dollar dem 38,20 % Fibonacci-Retracement entsprechen. Aktuell prallt der Kurs am vergangene Freitag, den 18. Oktober an der Obergrenze der Range ab. Die Chancen stehen aber gut, dass diese Hürde genommen wird und Tesla Kurs auf 282 US-Dollar nimmt. Wird das 76,40% Fibonacci-Retracement (243,96 US-Dollar) unterschritten, hat der Markt erst wieder bei 210,99 US-Dollar eine Unterstützung zu erwarten.

Tesla (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: