Wirecard – alles im Lot?

Bei Wirecard haben sich Vorstand und Aufsichtsrat entschlossen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG mit einer unabhängigen Untersuchung zu beauftragen, wie der DAX-Konzern am Montag mitteilte. Damit sollen den Angaben zufolge alle Vorwürfe, die von der britischen Zeitung “Financial Times” aufgebracht wurden, umfassend und unabhängig aufgeklärt werden. Über das Wochenende hatte es Verwirrung darum gegeben, ob sich das Unternehmen zu einem solchen Schritt durchringt. Die Aktie dürfte zum Börsenstart durchstarten. Ziel 125 – greifen Sie zur WKN VE2Y7C Hebel 8 oder MF3TSF Hebel 4. In unserem Exklusivbereich haben wir eine ausführliche Einschätzung, was nun folgen könnte.