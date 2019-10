Der Euro präsentiert sich seit Anfang des Monats in einer bullishen Verfassung und zog vom Low bei rund 1,09 in der Spitze rund 270 Pips an. Aktuell ist die Gemeinschaftswährung aber bereits überkauft, zudem wartet bei 1,1165 ein Widerstand. Wie geht’s weiter?

Ein Blick auf den H1-Chart hilft, die jüngste Rallye einzuordnen: Der Uptrend ist klar intakt und Korrekturen laufen häufig bis zum alten Ausbruchspunkt – ein klassisches Pullback-Verhalten also. Im Bereich 1,1165 trifft der Euro auf Widerstand, sodass mit einem Rücksetzer bis ca. 1,1140 bzw. 1,1130 zu rechnen ist. Von dort aus sollten die Bullen wieder das Zepter in die Hand nehmen. Gelingt dies, ist ein neuer Upmove bis 1,1180 realistisch, das nächste große Ziel liegt bei 1,1230. Wichtige Voraussetzung für den bullishen Pfad ist die Verteidigung des Supports bei 1,10. Geht es unter diese Marke, sind die Bären am Zug!