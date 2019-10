Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P Morgan – die Quartalszahlen der Banken

Goldman Sachs, WellsFargo, JPMorgan und Citigroup starten die Q3 Berichtssaison in den USA. Die Zahlen? Eher mäßig. Aber einer hat überzeugt: Das Schwergewicht JPMorgan konnte insbesondere mit den vorgelegten Zahlen überzeugen. JPMorgan konnte durch ein gut laufendes Anleihegeschäft ein positives Vorzeichen auf dem Kurszettel hinterlassen. Trotz sinkender Zinsen und einem sich immer mehr eintrübenden Umfelds hat JPMorgan die Erwartung übertroffen. Vontobel bietet eine Protect-Aktienanleihe mit der WKN VE25MH auf das Duo Bank of America, JPMorgan an. Wer es offensiv mag, greift zum Turbo-Bull CP66PV auf Goldman Sachs.