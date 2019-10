Kann sich die Fresenius Medical Care-Aktie in den nächsten Wochen wieder auf 65 Euro erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Begleitet von starken Kursschwankungen, ging es in den vergangenen 13 Monaten mit der Aktie des weltweit führenden Anbieters von Dialyseprodukten und- dienstleistungen Fresenius Medical Care-Aktie (ISIN: DE0005785802) deutlich nach unten. Innerhalb des kurzen Zeitraumes von Anfang Oktober 2018 bis Anfang Januar 2019 verlor die Aktie mehr als 40 Prozent ihres Wertes. Nach dem Absturz von 91 Euro auf bis zu 55 Euro erholte sich der Aktienkurs bis Ende April 2019 wieder auf bis zu 76 Euro, konnte dieses Kursniveau allerdings nicht behaupten.

In den vergangenen Tagen mehrten sich die Stimmen jener Analysten, die die Aktie auf dem ermäßigen Niveau als kaufens- oder zumindest haltenswert einstufen. Wenn sich die FMC-Aktie, die heute mit einem Kursplus von einem Prozent in den Handels startete und bei der Erstellung dieses Beitrages bei 61,78 Euro notierte, in den nächsten Monaten bei ihrem Weg zum ambitionierten Kursziel von 80 Euro (Goldman Sachs) zumindest wider auf 65 Euro erholt, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.